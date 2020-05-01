تسجيل 96 وفاة و7933 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2020/05/01 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي حيث سجلت السلطات الصحية 7933 إصابة جديدة بالفيروس.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بالتصدي لانتشار كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد أصبح بذلك 114431 حالة.كما سجلت السلطات الروسية خلال اليوم الأخير 96 […]

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