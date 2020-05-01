هنغاريا تحذر من موجة ثانية لتفشي كورونا

2020/05/01 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حذر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، البلاد من موجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.وقال أوربان في تصريح للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة، يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر القادمين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ […]

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