هيئة النزاهة تعيد إلى الدولة ملكية عقار مستولى عليه في بابل

2020/05/01 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من إعادة ملكية عقار إلى الدولة في محافظة بابل، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بأكثر من (350,000,000) مليون دينار.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نـفَّـذها فريق عمل مكتب تحقيق بابل، أشارت إلى أن الفريق المؤلف من محققي شعبة التحري والضبط تمكن من […]

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