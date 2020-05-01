(فيديو) دوي انفجارات قادمة من مواقع لـ«حزب الله» في حمص

2020/05/01 | 13:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت انفجارات ضخمة صباح اليوم الجمعة، قادمة من مواقع ومستودعات أسلحة تابعة ميليشيا «حزب الله» اللبناني على أطراف مدينة #حمص.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات ناجمة عن قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمستودعات الذخيرة…

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