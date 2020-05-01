2020/05/01 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..الصيام لساعات طويلة وعدم الشرب والإفطار يقلل مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري، ومنهم الحوامل اللاتي يتعرضن لمشاكل صحية خطيرة تؤثر عليها وجنينها.الدكتور أسامة عزمي، أستاذ بقسم الصحة الإنجابية ورئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، يقول إن هناك بعض الأعراض التي تنذر بضرورة إفطار الحوامل المصابات بالسكري، ومنها: 1- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحوامل المصابات بالسكري.. 4 أعراض تنذر بضرورة كسر صيامك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للحوامل المصابات بالسكري.. 4 أعراض تنذر بضرورة كسر صيامك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).