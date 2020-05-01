رضائي : حققنا انتصارا كبيرا وانتقاما شديدا في قاعدة عين الأسد

2020/05/01 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، أن بلاده توعدت بالانتقام لاغتيال قاسم سليماني، بعدما طلبت المقاومة العراقية والإقليمية منها اتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة.

وقال رضائي إن إحدى دول العالم الثالث قد كسرت شوكة الولايات المتحدة ووجهت للمرة الأولى صفعة قاسية لها، لافتا الى ان الصواريخ الإيرانية كانت دقيقة ولم يكن بمقدور الأميركيين في السماء تفجير أي منها، وقد حقق الحرس الثوري انتصارا كبيرا وانتقاما شديدا في قاعدة عين الأسد بالعراق، فيما أشار الى أن الانتقام الإيراني لم ينته بعد.

وأضاف ان ترمب اضطر إلى التراجع لأنه لا يريد استمرار الصراع وكان على يقين من أنه إذا فعل شيئًا آخر فسوف يواجه ردا أقوى من السابق.

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