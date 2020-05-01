ميركل تخول سلطات الولايات بتخفيف إجراءات الحظر وفتح الكنائس والمساجد

2020/05/01 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تخفيف بعض القيود التي فرصتها السلطات على حركة المواطنين وعدد من القطاعات، وتخويل الولايات في البلاد بشأن آليات التخفيف.

وتقرر خلال اجتماع عقدته ميركل مع المسؤولين في ست عشرة ولاية المانية، إعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف وحدائق الحيوان، في الأيام المقبلة، اضافة الى منح الولايات صلاحية اصدار القرارات المتعلقة بإعادة فتح الكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى، او إقامة حفلات الزواج، في وقت لا يزال فيه فرار فتح المطاعم موضع جدل بين الجهات المعنية.

وجاءت القرارات الجديدة على الرغم من إشارة معهد روبرت كوخ للامراض المعدية، الى تسجيل مئة وثلاثا وتسعين حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة الى الف وستمئة وتسع وثلاثين إصابة.

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