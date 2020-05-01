أربيل تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/01 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -كردستان

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الجمعة (1 أيار 2020)، تسجيل إصابة بفايروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الدائرة في بيان ، مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة اربيل سجلت اليوم الجمعة، إصابة جديدة بفايروس كورونا".

وأضافت ان "المصاب بفايروس كورونا هي مرأة من محافظة أربيل".

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة (01 آيار 2020)، تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا، 17

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة (1 أيار 2020)، تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة سجلت 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان"،

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 96 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، إضافة الى تسجيل 7933 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد الروسية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا، أن &

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