البصرة تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/01 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة (01 آيار 2020)، تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا، 17 حالة موجبة لهذا اليوم"، مبينا أن "16حالة تم كشفها نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة ، مع حالة واحدة راجعت المستشفى".

واضاف البيان أن "7 حالات منها في منطقة الخورة قضاء الهارثة، و9 حالات في حي القائم القبلة ، علما ان جميع هؤلاء هم من الملامسين الذين ارتادوا مجلس العزاء في الهارثة".

واشار إلى ان "الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة 12 حالة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة لهذا اليوم".

وبين أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 451 حالة، 17 حالات وفيات، و201 حالة شفاء، فيما لا تزال 233 قيد العلاج".

واردف البيان أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة بلغت 115"، لافتا إلى أن "عدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب بلغت 98 حالة".

واوضح أن "الفحوصات المختبرية الإجمالية بلغت 213، فيما بلغت عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 7227".

واختتم البيان أن "عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان = 294".

بغداد اليوم -كردستان

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الجمعة (1 أيار 2020)، تسجيل إصابة بفايروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الدائرة في بيان ، مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة اربيل سجلت اليوم الجمعة، إصابة جديدة بفايروس كورونا".

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة (1 أيار 2020)، تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة سجلت 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان"،

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 96 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، إضافة الى تسجيل 7933 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد الروسية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا، أن &

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