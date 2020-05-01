التجارة تجدد سلامة الأرز الفيتنامي.. وتؤكد: نتعرض لحملة غير منصفة

2020/05/01 | 14:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، على اتهامات "مضللة ساقتها جهات إعلامية بشأن عدم صلاحية حمولة الرز الفيتنامي المجهز من الشركة العراقية الفيتنامية، مؤكدة صلاحيته للاستهلاك البشري".

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