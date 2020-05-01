نجدة بغداد تعتقل عشرات المخالفين والمتسولين والمخمورين في العاصمة

2020/05/01 | 14:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الجمعة، اعتقال عشرات المتسولين والمخالفين لاجراءات حظر التجوال الصحي في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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