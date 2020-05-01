العراق يبدأ تخفيض إنتاج النفط بمعدل 23 بالمائة

2020/05/01 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..بدأ العراق، الجمعة، خفض معدل الانتاج النفطي بمعدل 23 بالمئة ضمن الالتزام بقرارات منظمة “أوبك+”.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، أن “إجراءات تخفيض الانتاج في الحقول النفطية، بدأت بمعدل 23 بالمئة ضمن التزام العراق بقرارات أوبك+”.وأضافت، أن “إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يلامس 3 ملايين برميل قياسي يومياً”.وكان وزير النفط، ثامر الغضبان، […]

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