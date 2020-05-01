17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة.. عزاء الهارثة من جديد

2020/05/01 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير سجلت محافظة البصرة، الجمعة، 1 أيار/مايو، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن 9 حالات من الملامسين الذين ارتادوا مجلس العزاء في الهارثة.

قالت صحة البصرة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات فيروس كورونا ليوم 1 أيار/مايو 2020، كان كما يلي:

الحالات الموجبة الجديدة =17

16 حالة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة + حالة واحدة راجعت المستشفى

تفاصيل ١٦ حالة ضمن الإحصائية ومواقعهم الحغرافية كانت كما يلي:

7 حالات في منطقة الخورة قضاء الهارثة

9 حالات في حي القائم القبلة، علمًا أن جميع هؤلاء هم من الملامسين الذين ارتادوا مجلس العزاء في الهارثة.

الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 12

الوفيات الجديدة= لا يوجد

عدد الحالات الموجبة التراكمية = 451

(17 وفيات+ 201 شفاء + 233 قيد العلاج)

أشارت إلى أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 115، فيما كان "عدد الفحوصات المرسلة إلى مختبر مدينة الطب = 98، بينما كانت الفحوصات المختبرية الإجمالية = 213".

بيّنت أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي = 7227، بينما كان عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الآن = 294".

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