نائب عن النصر: لدينا تحفظات على حكومة الكاظمي

2020/05/01 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الكاظمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف ائتلاف النصر، عن تفاهمات جديدة لحل الخلافات بشأن الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

قال عضو ائتلاف النصر سعد اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارات الخارجية والمالية والشباب شهدت خلافًا بين الكتل السياسية لكن تمت تسويتها".

أشار إلى أن "ائتلاف النصر ما زال داعمًا لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالرغم من بعض التحفظات"، مبينًا أن "هدف النصر هو المضي إلى انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة والخلاص من قضية التزوير".

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