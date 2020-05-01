لجنة الامن والدفاع النيابية تحذر من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق

2020/05/01 | 14:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب كريم عليوي، اليوم الجمعة، من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق.وقال عليوي، ان “الادارة الامريكية وعلى لسان وزير خارجيتها تحدث قبل ايام عن مضمون قرار بزيادة قواتهم في العراق خلال الصيف مؤكدا بان القرار يتعتبر تحدي لارادة البرلمان الذي طالب باخراج تلك القوات وانهاء وجودها في […]

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