تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في العمارة

2020/05/01 | 14:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسانأعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنها “سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العمارة”.وأضاف البيان، ان “جميع حالات الاصابة الجديدة لملامسين لحالة اصابة سابقة كانت عائده من سفر خارج العراق”.انتهى2

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