وفاة الفنانة المصرية نعمات عبد الناصر

2020/05/01 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّب الموت، الخميس، الفنانة المصرية نعمات عبد الناصر، بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد موعد الدفن أو مراسم العزاء من قبل أسرتها، حتى الآن، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – […]

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