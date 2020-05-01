نائب يطالب باجراء تحقيق بإستثمار قطعة ارض تابعة لوزارة الدفاع

2020/05/01 | 14:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الجمعة، بتدقيق القرارات التعاقدية والمالية لحكومة تصريف الاعمال، فيما دعا القضاء العام الى التحقيق بالفساد المالي والإداري بإستثمار قطعة تابعة لوزارة الدفاع.وقال طعمة في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان”تشديد إجراءات ملاحقة الفساد المالي ضرورة لتوفير ايرادات مهمة في الظروف الاقتصادية الحرجة”، مطالب هيئة النزاهة والادعاء […]

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