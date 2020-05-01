السليمانية تفقد السيطرة،،خطباء جوامع يكسرون الحظر بصلاة الجمعة في الشوارع (صور)

2020/05/01 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، كسراً لحظر التجوال الوقائي في إحدى مناطق محافظة السليمانية في اقليم كردستان المعروف بصرامة الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا.وكانت السلطات قد أعلنت اغلاق مناطق التجمعات والاسواق والمدارس والجوامع في بروتوكول صحي متبع، لكن صور صلاة الجمعة، بينت “تمرداً في الشوارع”.

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