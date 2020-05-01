هبوط جديد باسعار الليرة التركية

2020/05/01 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة يوم الجمعة وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في آب أغسطس 2018.وبلغت الليرة 7.0175، لتنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250.والأسواق التركية مغلقة اليوم الجمعة بمناسبة عطلة الأول من أيار مايو بمناسبة عيد العمال.

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