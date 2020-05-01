قصف مجهول يوقع قتلى من «الثوري» الإيراني و«الحشد العراقي» في البوكمال

2020/05/01 | 14:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مواقع المليشيات الإيرانية في ريف #دير_الزور الشرقي ليل أمس، لقصف جويّ من قبل طيران مجهول، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي في المنطقة.وقال مراسل «الحل نت» في البوكمال، إن «طائرات حربية مجهولة، شنت…

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