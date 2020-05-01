احباط محاولة تفجير عجلة مفخخة بكمين غربي الانبار

2020/05/01 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..افاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الجمعة، بان القوات الامنية احبطت محاولة تفجير عجلة مفخخة غربي الانبار .وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “القوات الامنية احبطت محاولة تفجير عجلة مفخخة بكمين بعد ان رصدت ان خلايا مجرمي داعش قاموا بتفخيخ عجلة وركنها في مناطق شرق قضاء الرطبة غربي […]

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