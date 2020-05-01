منشق يكشف عن موت زعيم كوريا الشمالية

2020/05/01 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المنشق الكوري الشمالي، جي سونغ هو، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد مات، في ظل تكهنات بشأن صحته بعد غيابه عن حدث سنوي مهم.وأوضح سونغ هو: “لقد تساءلت كم من الوقت كان يمكن أن يتحمله بعد جراحة القلب والأوعية الدموية، لقد تم إخباري أن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي”، مضيفا […]

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