علاوي يعيد طرح مقترح

2020/05/01 | 14:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي – صورة ارشيفية

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