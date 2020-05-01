مواطنون يؤدون صلاة الجمعة وسط شوارع محافظة عراقية رغم غلق مساجدها بسبب كورونا (صور)

2020/05/01 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

اقام عدد من المواطنين، في محافظة السليمانية، الجمعة (01 ايار 2020)، صلاة الجمعة وسط شوارع المدينة، رغم قرار غلق المساجد، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال مراسلنا، إن المواطنين في السليمانية أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الشوارع والساحات العامة مع استمرار قرار الحكومة بغلق المساجد نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن "أهالي المحافظة قاموا بتأدية الصلاة في الساحات العامة والشوارع بسبب قرار حكومة محافظة السليمانية بغلق جميع المساجد الدينية في المحافظة لمنع انتشار فايروس كورونا".

بغداد اليوم-بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الجمعة (01 أيار 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في محافظة بابل ليوم الجمعة

بغداد اليوم- بابل

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، تمكنها من إعادة ملكية عقار إلى الدولة في محافظة بابل، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بأكثر من (350,000,000) مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفريق المؤلف من م

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت محافظة بغداد، الجمعة (01 ايار 2020)، تنفيذ وحداتها الادارية حملات لاعتقال اصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل بالتعاون مع القوات الامنية.

وقال بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الحملات التي تأتي بتوج

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