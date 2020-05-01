بالأرقام،،”آخر الحلول” أمام العراق للنجاة من الازمة المالية

2020/05/01 | 14:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أقترح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، اللجوء الى عدة خيارات من اجل جمع مبالغ تكفي الحكومة العراقية عبور الازمة الاقتصادية الخانقة، بعد تقليص الانتاج النفطي الى الربع وانخفاض اسعار النفط وفق آخر البيانات الى ما دون 27 دولاراً للبرميل.وقال الجبوري ان “العراق قد يحصل على 25% من إيرادات […]

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