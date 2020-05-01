مصرع شاب بديالى بظروف غامضة

2020/05/01 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى بمصرع شاب عشريني في ديالى وسط ظروف غامضة وتضارب انباء باقدامه بالانتحار.قال المصدر لشفق نيوز، إن "شابا عشرينيا وجد ميتا في قرية "الخويلص" 15 كم شمال غرب بعقوبة وسط انباء تفيده بقيامه بالانتحار لاسباب وظروف غامضة ومجهولة.واضاف المصدر ان فريقاً امنياً متخصصاً فتح تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.وسبق ان اكدت منظمة مدنية في ديالى تسجيل 19 محاولة وحالة انتحار في المحافظة خلال العام الحالي لاسباب ودواع متعددة.وتُعد هذه الحادثة "ان ثبتت انتحار" هي الرابعة خلال اسبوعين في ديالى

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