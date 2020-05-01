بسبب كورونا.. سوق الهواتف الذكية تسجل أكبر انخفاض سنوي

2020/05/01 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جديدة أن وباء كورونا أصاب سوق الهواتف الذكية بالعالم في العمق، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 13 بالمائة في الربع الأول من عام 2020.

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