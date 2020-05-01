في غياب التحالف الدولي: العراق يواجه الارهاب مجدداً و”داعش” يعود إلى أطراف “كردستان”

2020/05/01 | 14:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كانون الاول من عام 2017، أعلن “حيدر العبادي”، رئيس الوزراء العراقي السابق، تحرير الأراضي العراقية بالكامل من سيطرة تنظيم #داعش، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، بقت جيوب التنظيم وخلاياه…

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