العتبة الحسينية توزع 120 ألف سلة غذائية رمضانية و50 مليون على المستحقين

2020/05/01 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء ..اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن توزيع 120 ألف سلة رمضان الغذائية و50 مليون دينار على العوائل المستحقة.وقال مسؤول التبليغ والتعليم الديني في العتبة الشيخ فاهم الابراهيمي لـ/المعلومة/، انه “منذ الاول من شعبان وزع التبليغ الديني 120 ألف سلة غذائية رمضانية تتكون من 15 مادة بالإضافة الى حليب الأطفال والحفاظات على العوائل المستحقة […]

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