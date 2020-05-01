اللواء السابع بالحشد يوزع 500 وجبة إفطار داخل مستشفيات العزل والسيطرات الأمنية في البصرة

2020/05/01 | 14:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء السابع بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، 500 وجبة إفطار داخل مستشفيات العزل والسيطرات الأمنية في البصرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدئ ان، اللواء السابع جهز 500 وجبة إفطار وتم توزيعها داخل مستشفيات العزل الوبائية والسيطرات المنتشرة داخل مركز محافظة البصرة.وأضاف البيان ان، هذه المبادرة جاءت تثمينا للجهود المبذولة من قبل

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