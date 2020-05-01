انهيار الدولار الأميركي = انهيار العالم - جاسم محمد كاظم

2020/05/01 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_محمد_كاظم انهيار الدولار الأميركي = انهيار العالم يكتب الكثير من الماركسيين وبعض من ينعت نفسه بمفكري الإسلاميين عن حدث مستقبلي شهير لا يمكن التعبير بة إلا بزمن المستقبل التام يتمثل بانهيار قلعة الرأسمال العالمي الولايات المتحدة الأميركية ..ويستند البعض على مفاهيم إحصائية مثل العجز في الميزانية وسياسيات الاقتراض وعدم وجود صناعة أو سلعة كافية لتغطية الدولار الميت الذي بالغ بة البعض وذهب الب ......





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