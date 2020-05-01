فى ذكرى مرور عام على رحيل الرفيق هانى شكر الله - سعيد العليمى

2020/05/01 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى مرثية للراحل والثورة – هانى شكر اللهكان من عادة ماركس ان يقول مستشهدا بأبيقور : " ليس الموت كارثة بالنسبة لمن يموت بل بالنسبة الى الباقين على قيد الحياة " .



اما انجلز فكان يقول : " ان جميع الأحداث التى تقع بفعل الضرورة الطبيعية تحمل معها عزاءها الخاص ، مهما تكن رهيبة " .



والحال أنه مهما إشتدت رغبتنا فى أن نكون " ماديين جدليين" لانستطيع أن نتجاوز معها هذا الإحساس بالفقد والحزن والحسرة على غياب ......





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