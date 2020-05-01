الدفاع المدني يتمكن من انقاذ مبلغ 15 الف دولار من نيران ملتهبة في ديالى

2020/05/01 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، اليوم الجمعة، عن انقاذ 15 الف دولار من نيران ملتهبة شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام الدفاع المدني في ديالى المقدم خالد العبادي، ان “حريق نشب في منزل سكني في قضاء المقدادية تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده بعد فترة وجيزة وتم انقاذ 15 الف دولار واموال اخرى […]

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