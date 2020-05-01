الحظر وكثافة استخدام الانترنت “ساعدا القراصنة”:تصاعد الابتزاز خلال ازمة كورونا

2020/05/01 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكرت تقارير رسمية، اليوم الجمعة، ان العراق شهد ارتفاعاً في حالات الابتزاز الالكتروني خلال ازمة جائحة كورونا منذ منتصف آذار الماضي.مركز الاعلام الرقمي قال بان “عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها الهاكرز قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا”، مبيناً ان “نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع […]

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