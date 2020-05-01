بمناسبة عبد العمال ..حريق يلتهم معمل

2020/05/01 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/حريق كبير يلتهم معمل المناديل الصحية والحفاظات في مدينة المعملچي ،في محافظة كربلاء ، بعد حادث مماثل التهم معمل صناعة الألبان امس .

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