الإدارة الذاتية في سوريا تجدد الحظر بعد تسجيل إصابتين بكورونا

2020/05/01 | 14:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الإدارة الذاتية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية أمس الخميس، في القامشلي بعد يوم من تسجيل إصابتين بفيروس #كورونا في #الحسكة، وأغلقت عدداً من الأسواق الشعبية في المدينة والريف.وأغلقت قوات الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية…

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