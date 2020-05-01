سبع إصابات بكورونا بعد ملامستهم لمصاب قادم من خارج العراق

2020/05/01 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت في بيان ان الإصابات لملامسين لحالة موجبة سابقة كانت قد قدمت من سفر من خارج العراق.

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