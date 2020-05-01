بيومهم العالمي.. مسرور بارزاني: أثمن صمود عمال كوردستان

2020/05/01 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 1 أيار (مايو) 2020، تهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي، معرباً عن أمله بعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في الأيام المقبلة.وفيما يلي نص التهنئة: "أتقدم إلى عمال كوردستان والعالم بأصدق عبارات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة يوم العمال العالمي، كما أثمن أداء عمال كوردستان وتفانيهم وصمودهم المعهود في تحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة ومثابرة سواعدهم المخلصة في خدمة بلدهم.كذلك أتوجه بوافر الشكر إليهم لالتزامهم بالإجراءات الوقائية، وأتطلع لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في الأيام المقبلة.وبهذا الصدد، "نجدد دعمنا لحقوق العمال الكادحين وكفاحهم سعياً لإحقاق العدالة وتحسين وضعهم المعيشي بما يضمن لهم مزيداً من الارتقاء والتقدم".

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