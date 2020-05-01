الكاظمي: نهوض الاقتصاد العراقي مقترن بتوفير فرص العمل وإصلاح المنظومات الادارية

2020/05/01 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الجمعة (01 ايار 2020)، أن نهوض الاقتصاد العراقي مقترن بتوفير فرص العمل والإصلاحات الإدارية.

وقال الكاظمي، في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم): "بمناسبة عيد العمال العالمي،أرفع أسمى التهاني لكل النساء والرجال الذين يديمون الحياة بأعمالهم وجهدهم، وسعيهم خلف رزقهم الحلال بلا كلل".

وأضاف، أن "نهوض الاقتصاد العراقي مقترنٌ بتوفير فرص العمل، ودعم بيئة الاستثمار الصحيح، وإصلاح المنظومات الإدارية المعرقلة للتقدم".

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، الجمعة (01 أيار 2020)، أن الحوارات مازالت مستمرة بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون حسمها بشكل نهائي، فيما أشار الى أن القوى السياسية ليس أمامها الى إل

بغداد اليوم – بغداد

أعلن السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، الجمعة (1 أيار 2020)، عودة أكثر من ٢٧٥٠ مواطنا تركيا إلى بلاده من العراق برا وجوا.

وقال يلدز في بيان موجر، تلقته (بغداد اليوم)، إن "اكثر من ٢٧٥٠ مواطنا تركيا من عموم العراق

بغداد اليوم- خاص

أكد مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، الجمعة (01 آيار 2020)، أن إقليم كردستان سيلتزم بأي قرار يصدر من بغداد بخصوص منع استيراد عدد من البضائع.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الإقليم التزم سابقا بمنع است

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