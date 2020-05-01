القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم مسؤول نقل المواد النفطية لداعش في الانبار

2020/05/01 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم مسؤول نقل المواد النفطية لداعش في القائم بالانبار.

وقالت المديرية في بيان، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع الوية المشاة 30 و32، القتالقبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة الرمانة بقضاء القائم بالانبار بينهم مسؤول نقل المواد النفطية ويعمل ضمن ما يسمى (ديوان الزكاة) وشقيق احد الارهابيين الذي فجر نفسه على قواتنا الأمنية في حديثة عام 2015".

واضافت، انهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- بغداد

نفى الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، الجمعة (01 ايار 2020)، دخول خليفة ابو بكر البغداد إلى الاراضي العراقية.

وذكر ابو رغيف في تغريدة على منصة "تويتر"، أنه "لا صحة لدخول خليفة داعش الذي تولى عقب مقتل البغدادي، عبد

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الجمعة (1 أيار 2020)، بان الوضع الامني في 3 محافظات مقلق.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" لجنة الامن والدفاع النيابية عقدت مؤخرا اجتماعا موسع

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، (1 أيار 2020)، بان اثنين من منتسبي الشرطة اصيبا بنيران قناص شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قناص داعش استهدف نقطة مرابطة امنية في اطراف ناحية جلولاء(70كم

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