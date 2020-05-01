 “النظام العسكري”.. كيف تخسر 4 كيلو غرام في  ثلاثة ايام  

2020/05/01 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعد النظام الغذائي العسكري من أكثر الأنظمة الغذائية التي تم البحث عنها على موقع “غوغل”، وهو موجود بالفعل منذ سنوات.ووفقا لموقع “Health” الطبي، تشير الدراسات إلى أن المتابعين لهذا النظام يمكن أن يتوقعوا خسارة ما يصل إلى 10 باوندات (4.5 كغم) في أسبوع واحد دون ممارسة تمارين رياضية أو وصفات طبية مضنية.وأشارت […]

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