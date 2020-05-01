كورونا توقف احتفالات العمال وسط دعوات بإنصافهم

2020/05/01 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع تداعيات فيروس كورونا وما أثرته على سوق العمل وانعكاسه على الاقتصاد العالمي

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