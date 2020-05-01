الاستخبارات العسكرية تفجر عجلة مفخخة قبل وصولها الهدف غربي الانبار

2020/05/01 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على عجلة مفخخة وتفجيرها قبل وصولها الهدف شرق الرطبة بالانبار .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت /المعلوم/ نسخة منه انه ” بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود عجلة مفخخة في القاطع الشمالي باتجاه الطريق السريع شرق قضاء الرطبة بالانبار، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون […]

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