«بحجة منع الأخبار الكاذبة» حزب تركي يقترح قانون ربط استخدام الإنترنت بالرقم الوطني

2020/05/01 | 15:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم حزب الحركة القومية التركي “MHP” أمس الخميس، مقترح قانون ربط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي برقم الوطني TC لكل شخص في #تركيا.وقال نائب الحزب “خليل أوزتورك”: إن «العديد من مستخدمي الانترنت عانوا من الأخبار…

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