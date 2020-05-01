الكاظمي: نهوض الاقتصاد العراقي مقترن بتوفير فرص العمل وإصلاح المنظومات الادارية

2020/05/01 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن نهوض الاقتصاد العراقي مقترن بتوفير فرص العمل والإصلاحات الإدارية.وقال الكاظمي، في تغريدة على منصة "تويتر": "بمناسبة عيد العمال العالمي،أرفع أسمى التهاني لكل النساء والرجال الذين يديمون الحياة بأعمالهم وجهدهم، وسعيهم خلف رزقهم الحلال بلا كلل".وأضاف، أن "نهوض الاقتصاد العراقي مقترنٌ بتوفير فرص العمل، ودعم بيئة الاستثمار الصحيح، وإصلاح المنظومات الإدارية المعرقلة للتقدم".

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