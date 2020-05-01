قائممقام سامراء: حظر التجوال منح الملاكات الخدمية فرصة لتنفيذ حملات شاملة للمدينة

2020/05/01 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينكشفت مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تأثرها بخلو المدينة من الزائرين بسبب ازمة فيروس كورونا، فيما شكت من حرمانها من واردات السياحة الدينية على مدار الاعوام الماضية.وقال قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مرقد الاماميين العسكريين في المدينة يخضعان لادارة الوقف الشيعي […]

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