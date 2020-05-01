صحة كركوك تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/01 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كركوك، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، ان الإصابات الجديدة التي سجلت في حي “بنجا علي”، رفعت الحصيلة الكلية في المحافظة إلى أربعين مصابا، توفي اثنان منهم، فيما يتلقى اثنا عشر مصابا العلاج، في وقت غادر فيه باقي المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء بشكل تام.

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