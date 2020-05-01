2020/05/01 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، بتحسين الواقع المعيشي لشريحة العمال، في ذكرى عيدهم العالمي، مؤكداً أن حصولهم على القوت اليسير مهمة شاقة.

وقال الحكيم في بيان تمر مناسبة عيد العمال العالمي هذا العام والطبقة الكادحة في العراق والعالم ترزح تحت وطأة ظروف اقل ما توصف بالعصيبة.

وأضاف فمن ازمة انهيار اسعار النفط وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الى الضوابط التي فرضتها جائحة كورونا بات عمال العراق والعالم يتقلبون في خضم أزمات متتالية جعلت حصولهم على القوت اليسير الكريم مهمة شاقة.

وتابع الحكيم ان هذا الواقع يدفع للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة وتعويضها الحرمان وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يطالب بتحسين الواقع المعيشي لشريحة العمال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يطالب بتحسين الواقع المعيشي لشريحة العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).