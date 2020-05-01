2020/05/01 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، ان بقاء المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مع المنتخب الوطني بات امراً ضرورياً.وقال قاسم، ان “بقاء المدرب سريتشكو كاتانيتش مع اسود الرافدين بات امراً ضرورياً لاستقرار الفريق”.واوضح، انه “بالرغم من ان المدرب يحدث نقلة فنية في اداء اللاعبين، الا ان اتحاد الكرة مطالب بالحفاظ عليه لمصلحة المنتخب في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم قاسم: بقاء كاتانيتش مع اسود الرافدين بات امراً ضرورياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم قاسم: بقاء كاتانيتش مع اسود الرافدين بات امراً ضرورياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).